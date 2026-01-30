Gaza Israele annucia la riapertura del valico di Rafah da domenica | Consentito solo il traffico pedonale in entrata e uscita

Israele ha annunciato che da domenica riaprirà il valico di Rafah, al confine con l’Egitto. La riapertura è limitata al traffico pedonale in entrata e uscita. A pochi giorni dal ritorno della salma dell’ultimo ostaggio, questa decisione potrebbe cambiare di nuovo la situazione nella Striscia. La notizia arriva mentre la tensione resta alta nella zona.

A pochi giorni dal ritrovamento e rimpatrio della salma dell'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia, Israele ha annunciato che domenica sarà riaperto il valico di frontiera di Rafah, al confine con l'Egitto. Sarà consentito però il solo traffico pedonale in entrambe le direzioni. Il controllo sulle entrate e le uscite rimarrà in capo a Tel Aviv, ha affermato il coordinatore delle attività governative nei Territori del Ministero della Difesa israeliano. "L'uscita e l'ingresso nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah saranno consentiti in coordinamento con l'Egitto, previa autorizzazione di sicurezza degli individui da parte di Israele e sotto la supervisione della missione dell'Unione Europea, in modo simile al meccanismo implementato nel gennaio 2025?, ha spiegato il Cogat.

L’esercito israeliano ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio rapito da Hamas a Gaza durante l’attacco del 7 ottobre 2023.

Il governo israeliano ha comunicato la riapertura parziale del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore il 10 ottobre 2025.

