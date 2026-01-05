Inseguimento all' uscita dell' autostrada | due uomini in manette
Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato all’uscita dell’autostrada, con l’accusa di trasporto e detenzione di droga a fini di spaccio. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati trasferiti in caserma per ulteriori accertamenti.
La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è scaturita nella giornata del 29. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
