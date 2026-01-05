Inseguimento all' uscita dell' autostrada | due uomini in manette

Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato all’uscita dell’autostrada, con l’accusa di trasporto e detenzione di droga a fini di spaccio. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati trasferiti in caserma per ulteriori accertamenti.

