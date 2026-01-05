Inseguimento all' uscita dell' autostrada | due uomini in manette

Da napolitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato all’uscita dell’autostrada, con l’accusa di trasporto e detenzione di droga a fini di spaccio. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati trasferiti in caserma per ulteriori accertamenti.

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è scaturita nella giornata del 29. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

inseguimento all uscita dell autostrada due uomini in manette

© Napolitoday.it - Inseguimento all'uscita dell'autostrada: due uomini in manette

Leggi anche: Inseguimento con la polizia all’uscita dell’autostrada: quasi 7 chili di droga nascosti in macchina, due arresti

Leggi anche: Spaccio tra l’autostrada e i binari dell'alta velocità: pusher in manette, sequestrati più di due etti di droga

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente in autostrada, coda di 4 chilometri tra i caselli di Francavilla e Chieti; Gareggiano con le auto nel centro cittadino, erano in 11 in due vetture; Droga alla Barabasca, spacciatori inseguiti per ottanta chilometri.

Inseguimento all'uscita dell'autostrada: due uomini in manette - La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. napolitoday.it

inseguimento uscita autostrada dueInseguimento in autostrada dopo il furto di due autocarri a Partanna, arrestato un palermitano - Avevano portato via due mezzi pesanti dal parcheggio di un'azienda ... msn.com

Inseguimento da film in A14, poi lo schianto dei due banditi - PESCARA Inseguimento da film lungo la A14, poi lo schianto: è accaduto alle prime ore di sabato. ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.