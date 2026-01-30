Maxi tamponamento in Fipili | diverse auto coinvolte intervento di vigili del fuoco e 118

Un maxi tamponamento si è verificato questa sera sulla Fipili, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano, in direzione Livorno. Sette auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato caos e traffico rallentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Al momento non ci sono notizie di persone gravi, ma la strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Scandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Sono sette le vetture coinvolte nello scontro che è avvenuto sul tratto fiorentino nella strada di grande comunicazione, poco dopo lo svincolo del Ponte all'Indiano in direzione Livorno. Da capire cosa abbia provocato il tamponamento. I soccorsi sono stati immediati. Sarebbero tre, secondo fonti dei vigili del fuoco, le persone ferite che sono state estratte dal personale del distaccamento di Firenze Ovest intervenuto dal comando di Firenze e quindi affidate alle cure del 118.

