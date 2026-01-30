Maturità usciti 2° scritto e 4 orali

Questa mattina, gli studenti hanno completato il secondo scritto dell’esame di maturità. Per il Classico si sono cimentati in Latino, mentre allo Scientifico hanno affrontato Matematica. Ora aspetteranno i risultati e la prossima fase degli orali.

12.57 Latino al Classico e matematica allo Scientifico: queste le materie del secondo scritto per la Maturità 2026. Scienze umane per il liceo dallo stesso indirizzo; per i tecnici, economia aziendale, disciplina del turismo e progettazione, secondo l'indirizzo. Cambiano secondo l'indirizzo anche gli orali:italiano per tutti, elenco sul sito ministero: visualizzamaterieesame. static.istruzione.it "Orale radicalmente nuovo", dice il ministro Valditara, ricordando: sarà bocciato chi rifiuterà di fare l'orale. Domani dovrebbe arrivare il decreto ministeriale con le prime risposte sulla Maturità. Per il secondo scritto latino al classico, matematica allo scientifico. Oggi si conoscono le materie dell'orale per l'esame di maturità 2026. E' previsto al più tardi domani il decreto ministeriale in cui saranno comunicati la seconda materia scritta alla Maturità, l'eventuale terzo scritto e le quattro materie oggetto dell'esame orale.

