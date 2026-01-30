Maturità 2026 le materie dell’orale Per il secondo scritto latino al classico matematica allo scientifico

Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026. Per il secondo scritto, gli studenti dei licei classici dovranno prepararsi in latino, mentre quelli degli scientifici in matematica. La data si avvicina e gli studenti si stanno già organizzando, tra ansia e concentrazione. Sono circa 500mila quelli pronti a sostenere l’esame, che quest’anno si svolge con qualche novità rispetto al passato.

Attesa finita per i 500mila studenti che quest'anno affronteranno l' esame di maturità. Rivelate le materie del secondo scritto, quello specifico per ogni indirizzo scolastico: latino al Liceo classico; matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

