Maturitàattesa per 2°scritto e 4 orali

Domani dovrebbe arrivare il decreto ministeriale con le prime risposte sulla Maturità. È atteso entro domani il documento che ufficializza la seconda materia scritta, se ci sarà anche un terzo scritto e quali saranno le quattro materie che gli studenti dovranno affrontare negli orali. La scuola aspetta con ansia le indicazioni ufficiali per organizzarsi al meglio.

9.40 E' previsto al più tardi domani il decreto ministeriale in cui saranno comunicati la seconda materia scritta alla Maturità,l'eventuale terzo scritto e le quattro materie oggetto dell'esame orale. I maturandi 2026 sono 500mila. E' la prima Maturità dopo la riforma dell'esame: l'orale quello che vede più cambiamenti, con 4 materie scelte annualmente dal Ministero dell'Istruzione. Previsti inoltre una commissione ogni due classi e due membri esterni. Dopo gli episodi dell'anno scorso, dal 2026 diploma solo con esame completo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Maturità Italia

Oggi migliaia di insegnanti aspettano con ansia le novità sul fronte scolastico.

Oggi si aspetta il decreto ufficiale che definirà le prove della maturità 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maturità Italia

Argomenti discussi: Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e dell'orale; Esami di maturità: importante pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali; Maturità 2026, uscite le materie? Cresce l’attesa per seconda prova e orale; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie.

Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e novità sull’oraleMaturità 2026, cambia tutto: 4 materie all’orale, nuovi criteri per i bonus, e addio all’esame di Stato. Domani l’annuncio delle materie della seconda prova. trmtv.it

Maturità 2026, cresce l'attesa per le materie della seconda prova e dell'oraleIl ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino a domani, 31 gennaio, per pubblicare i dettagli. Già fissate le date dell'esame: la prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è ... tg24.sky.it

Per migliaia di studenti di quinta superiore l’attesa è sempre la stessa: quando e dove verranno pubblicate le materie della Maturità 2026 #maturità2026 #scuola #ansia #attesa - facebook.com facebook

Maturità, cresce l'attesa per le materie da sostenere all'orale. Tutte le novità di quest'anno x.com