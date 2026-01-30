Maturità al Classico esultano per latino ma sono in crisi per matematica all’orale Scientifico in festa | le reazioni virali degli studenti su TikTok – I video

Gli studenti delle scuole superiori vivono momenti di tensione e allegria. Al Classico, molti esultano per il latino, ma sono in crisi con la matematica all’orale. Al Scientifico, invece, si festeggia, anche se le reazioni sono virali e si vedono sui social. I video girati tra i banchi mostrano studenti disperati, gruppi WhatsApp in tilt e reazioni in diretta che fanno il giro di TikTok. La prova di maturità resta un momento intenso e spesso imprevedibile.

Reazioni disperate, gruppi WhatsApp in tilt e TikTok pieno di reazioni in diretta girate tra i banchi. L’ annuncio delle materie della seconda prova di maturità, arrivato in mattinata poco prima di mezzogiorno, ha scatenato i maturandi, come accade ogni anno. Con gli studenti tutti in classe al momento della pubblicazione sul sito del ministero, le reazioni sono state in diretta (e incontenibili). Al liceo classico è partita la festa grossa. D’altronde, è uscito latino e non greco. In molte classi si salta e si applaude. Per qualche minuto, Cicerone sembra diventare un alleato e non un incubo come il resto dell’anno.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

