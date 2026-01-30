Maturità | all’orale latino al Classico matematica allo Scientifico
Questa mattina, gli studenti di alcuni licei italiani hanno affrontato l’esame di maturità. Al Classico, l’attenzione si è concentrata sulla prova di latino, mentre allo Scientifico i ragazzi si sono cimentati con la matematica. Le prove sono state rapide e senza problemi evidenti, con i candidati che hanno mostrato sicurezza nelle risposte. Per altri indirizzi, come Scienze umane o Economia, le prove si sono svolte senza intoppi, mentre gli studenti di Turismo e Costruzioni hanno affrontato rispettivamente le prove di discipline turistiche e progettazione. La giornata di esami prosegue
Tempo di lettura: < 1 minuto Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 2912026, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Liceo Scientifico
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientifico
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.
Eduscopio, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici in Italia: Roma batte Milano, al top uno scientifico senza il latino a Este
Ultime notizie su Liceo Scientifico
Argomenti discussi: Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Materie Maturità 2026, la lista delle escluse: ecco quali non usciranno.
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it
Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e novità sull’oraleMaturità 2026, cambia tutto: 4 materie all’orale, nuovi criteri per i bonus, e addio all’esame di Stato. Domani l’annuncio delle materie della seconda prova. trmtv.it
Maturità, conto alla rovescia per le materie del secondo scritto e orale. Tutte le novità della riforma operativa da quest'anno #ANSA - facebook.com facebook
Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale ce ne sono solo 4 a scelta del ministero x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.