Maturità | all’orale latino al Classico matematica allo Scientifico

Questa mattina, gli studenti di alcuni licei italiani hanno affrontato l’esame di maturità. Al Classico, l’attenzione si è concentrata sulla prova di latino, mentre allo Scientifico i ragazzi si sono cimentati con la matematica. Le prove sono state rapide e senza problemi evidenti, con i candidati che hanno mostrato sicurezza nelle risposte. Per altri indirizzi, come Scienze umane o Economia, le prove si sono svolte senza intoppi, mentre gli studenti di Turismo e Costruzioni hanno affrontato rispettivamente le prove di discipline turistiche e progettazione. La giornata di esami prosegue

