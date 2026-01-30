La commissione ha annunciato le materie degli esami di Stato del prossimo anno scolastico. Per il Classico, sarà Latino, mentre per lo Scientifico, Matematica. La seconda prova si concentrerà sulle discipline di indirizzo, evitando combinazioni miste. Gli studenti potranno prepararsi su materie più chiare e specifiche, senza sorprese.

Per la seconda prova trionfano le materie di indirizzo "pure", scongiurando il rischio della prova mista. Non si può dire lo stesso per l’orale: scelta storia (esterna) sia allo Scientifico che al Classico. E per questi ultimi c’è lo spauracchio Matematica (interna). La mappa delle scelte nel decreto di Viale Trastevere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dell’orale: Latino al Classico e Matematica allo Scientifico

Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026.

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

