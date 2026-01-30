Maturità 2026 latino al classico e matematica allo scientifico Ecco le materie della seconda prova e le quattro dell' orale

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato. L’esame inizierà il 18 giugno con la prova di Italiano, valida per tutti gli indirizzi. La seconda prova, invece, varierà a seconda dell’indirizzo: latino al classico e matematica allo scientifico. L’orale prevede quattro materie, ma ancora non sono stati svelati i dettagli. Gli studenti si preparano a affrontare un anno importante, tra lezioni e ripassi.

L'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio. Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione e del Merito.Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

