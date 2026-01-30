Maturità 2026 scelte le materie per la seconda prova | latino al classico e matematica allo scientifico

Questa mattina il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le materie che gli studenti degli istituti classici e scientifici dovranno affrontare per la seconda prova d’esame. Per i licei classici sarà latino, mentre per gli scientifici toccherà a matematica. Le scelte sembrano confermare le attese e cambiano poco rispetto agli anni scorsi. Ora gli studenti si preparano ad affrontare le prove con maggior chiarezza sui contenuti richiesti.

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. Oltre alle materie dello scritto, previste dal decreto n.13 del 2912026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, sono state rese note anche le quattro del colloquio orale. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità Latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

