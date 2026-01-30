La seconda prova della Maturità 2026 si svolge con la Matematica per gli studenti dello Scientifico e il Latino per i ragazzi del Classico. Per l’orale, invece, sono state confermate le quattro materie su cui si concentreranno i colloqui: Italiano, Latino, Storia e Matematica. Le scuole hanno già scelto le materie, e gli studenti si preparano a affrontare gli esami con queste indicazioni.

Storia e Matematica oltre a Italiano e Latino: il colloquio orale dell’ esame di Maturità al Liceo Classico sarà incentrato su queste quattro discipline. Allo Scientifico, invece, oltre a Italiano e Matematica, anche Storia e Scienze naturali. È quella dell’esame orale con quattro materie (due sono le stesse degli scritti, le altre due si trovano sulla piattaforma Unica) la più rilevante novità dell’esame di Maturità 2026. Il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha anche stabilito le materie della seconda prova scritta. Nei Licei la disciplina scelta è Latino al Classico; Matematica allo Scientifico (anche per l’opzione Scienze applicate e per l’indirizzo Sportivo); Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane (mentre nell’opzione Economico-sociale la prova riguarderà Diritto ed Economia politica ); Discipline progettuali per i diversi indirizzi del Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale e Tecniche della danza al Liceo coreutico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2026: alla seconda prova Matematica allo Scientifico, Latino al Classico. Scelte anche le 4 materie dell’orale per ciascuna scuola: ecco quali

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

La scuola italiana si prepara alle prove di maturità del 2026.

