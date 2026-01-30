Questa mattina sono stati comunicati i temi delle seconde prove per gli studenti di tutta Italia. Al Classico, i ragazzi affronteranno il latino, mentre allo Scientifico si troveranno di fronte alla matematica. Le materie sono state confermate dal decreto ufficiale e rappresentano una scelta consolidata per questa edizione. Gli studenti si preparano a affrontare le prove con un mix di nervosismo e determinazione.

(Adnkronos) – Latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico. Queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 2912026, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Niscemi resta in bilico sulla frana: cosa è successo dal 1997 ad oggi? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maturità 2026, latino al Classico e matematica allo Scientifico: le materie della seconda prova

Approfondimenti su Maturità 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Materie Maturità 2026, allerta San marino: Latino al Classico e traccia mista allo Scientifico.

Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it

Maturità 2026, latino al classico e matematica allo scientifico. Ecco le materie della seconda prova e le quattro dell'oraleMa la vera novità di quest'anno è il colloquio con quattro materie. Ecco quali sono, indirizzo per indirizzo. Il fischio d'avvio giovedì 18 giugno alle 8 e 30 con il tema ... corriere.it

In attesa delle "materie" di Ezilda Pepe Esami di Maturità : ci siamo ripresi il nomen 1977/78 -2025/26 L'anno mio, seconda prova scritta , " uscì" greco : ci aspettavamo latino come ininterrottamente nei 10 anni precedenti. Per tutto l'anno avevamo "trascurato" l' - facebook.com facebook