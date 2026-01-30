Maturità 2026 scelte le materie delle prove scritte e del colloquio orale | ecco tutte le discipline

La Commissione ha finalmente annunciato le materie delle prove scritte e del colloquio orale per l’esame di maturità 2026. Gli studenti del Liceo classico affronteranno il Latino, quelli del scientifico la Matematica, mentre al Liceo delle Scienze umane si studieranno Scienze umane. Per gli istituti tecnici del settore economico, le discipline saranno Economia aziendale e Discipline turistiche e aziendali, a seconda dell’indirizzo. Infine, per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, si terrà una prova su Progettazione

Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing»; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Turismo»; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente.

Gli studenti italiani che affronteranno l’esame di maturità nel 2026 conoscono già le materie della seconda prova.

L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino.

