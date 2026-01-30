Maturità 2026 pubblicate le materie | latino al Classico matematica allo Scientifico

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato ufficialmente le materie della Maturità 2026. Per gli studenti del Classico ci sarà latino, mentre allo Scientifico si svolgerà la prova di matematica. L’attesa si è conclusa: tra meno di un mese, il 18 giugno, 500mila studenti affronteranno gli Esami di Stato, partendo dalla prova di Italiano.

Maturità 2026, l’attesa è finita. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le materie della seconda prova scritta e delle quattro del nuovo colloquio orale per i 500mila studenti che il 18 giugno inizieranno gli Esami, tutti con la prova di Italiano. E il 19 giugno toccherà alla seconda prova, diversa a seconda del tipo di scuola. Debutta nel 2026 il nuovo Esame di Stato, che cambia il nome. Torna a quello di un tempo. Sarà di nuovo Esame di Maturità Le materie della seconda prova scritta alla Maturità 2026. Qualche sorpresa per la seconda prova scritta alla Maturità. Al Liceo classico sarà latino (per la legge non scritta dell’alternanza gli studenti si aspettavano greco). 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Le materie della seconda prova dell'esame di maturità sono state pubblicate.

L'esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato.

