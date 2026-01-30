Maturità seconda prova | latino al classico matematica allo scientifico Scuola pubblicate le materie d' esame indirizzo per indirizzo ELENCO

Le materie della seconda prova dell’esame di maturità sono state pubblicate. Per gli studenti del classico, si svolge tutto in latino, mentre per quelli dello scientifico, tocca alla matematica. Le materie sono state rese note direttamente dal ministero, con un elenco preciso di tutte le opzioni per ogni indirizzo. Gli studenti ora devono prepararsi, sapendo esattamente cosa aspettarsi e quale materia affrontare il giorno dell’esame.

Questa mattina sono stati comunicati i temi delle seconde prove per gli studenti di tutta Italia.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

