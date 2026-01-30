Maturità 2026 sono uscite le materie | latino al classico matematica allo scientifico

L’esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato. Sono state pubblicate le materie che gli studenti dovranno affrontare: latino al classico e matematica allo scientifico. Il nuovo formato prevede un orale con quattro materie, una commissione più piccola e alcune prove obbligatorie. La novità mira a rendere l’esame più snello e concreto.

L'esame di maturità 2026 cambia volto! Un orale con 4 materie, una commissione più snella e formata e le prove obbligatorie. L'obiettivo sarà valorizzare la crescita personale di ogni studente Un rito di passaggio e l’ultimo suono della campanella: gli esami di maturità sono per tutte le generazioni un momento importante. C’è chi li considera come l’ultimo scoglio da superare dopo cinque anni di attese e chi invece li vede come una porta che si chiude alle spalle. La maturità del 2026 però cambia volto e forse non sarà né una cosa né l’altra. Quest’anno infatti, piuttosto che dimostrare di sapere, gli studenti dovranno dimostrare di capire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina sono stati comunicati i temi delle seconde prove per gli studenti di tutta Italia.

Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

