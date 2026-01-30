Maturità 2026 l’esame cambia volto | ecco le materie e le regole del nuovo orale

La prova orale della Maturità 2026 cambia volto. Sono state svelate le materie e le regole: al Liceo Classico ci sarà Latino, al Scientifico Matematica. La data di inizio è il 18 giugno. Gli studenti si preparano a un esame diverso dal passato, con nuove modalità e scelte più chiare.

Latino al Classico, Matematica allo Scientifico e quattro discipline al colloquio, con commissioni ridotte e maggiore spazio al percorso formativo dello studente Sono state rese note oggi le materie della seconda prova d’indirizzo della Maturità 2026, in programma a partire dal 18 giugno: al Liceo Classico sarà Latino, mentre al Liceo Scientifico toccherà a Matematica. L’annuncio è arrivato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite i propri canali social e il sito ufficiale, in conformità con il decreto firmato dal Ministro Giuseppe Valditara. Contestualmente, sono state comunicate anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, introdotte dalla recente riforma dell’esame di Stato.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le materie della seconda prova e del nuovo esame orale per la Maturità 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, in arrivo il decreto con le materie degli scritti e le quattro discipline dell'orale; Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero; Nuovo Esame di maturità 2026: conoscenze e competenze ma anche impegno, autonomia e responsabilità. Le novità spiegate dal MIM.

Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli oraliIl ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti i dettagli. In seconda prova ci saranno Latino al classico e Matematica allo Scientifico. Già fissate le date dell'esame: la prima prova è previs ... tg24.sky.it

Maturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni. Tutte le novità del MinisteroL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore ... ilmattino.it

Maturità 2026, le materie dell'esame orale: latino al Classico, matematica allo Scientifico x.com

Esame di Maturità 2025/2026: occhio alle materie! Con la fine di gennaio si avvicina una delle scadenze più attese dagli studenti delle scuole superiori Entro il 31 gennaio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunicherà ufficialmente: le materie d - facebook.com facebook