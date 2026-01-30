Maturità 2026 ecco le materie della seconda prova e del nuovo orale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le materie della seconda prova e del nuovo esame orale per la Maturità 2026. Le scuole ora sanno quali discipline preparare e gli studenti si stanno già organizzando. La scelta delle materie cambia rispetto agli anni passati, con un nuovo format che prevede anche quattro materie nel colloquio orale. I dettagli ufficiali sono stati pubblicati, ma molti ancora chiedono come si svolgeranno esattamente le prove.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio orale per la Maturità 2026. L’esame prenderà il via giovedì 18 giugno 2026, dalle ore 8:30, con la prima prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Secondo il decreto n.13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, le materie della seconda prova sono state definite per ciascun percorso scolastico e contemporaneamente sono state indicate anche le quattro discipline dell’orale, che quest’anno subirà una radicale riforma. Le materie della seconda prova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

La maturità del 2026 si avvicina.

Maturità 2026, cosa cambia le novità previste dalla riforma

