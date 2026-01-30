Maturità 2026 le materie scritte e orali e la data di inizio degli esami

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le date e le materie della Maturità 2026. Gli studenti italiani sapranno finalmente quando inizieranno gli esami e quali prove dovranno affrontare, sia scritte che orali. La data di inizio è ancora da confermare, ma già si conoscono i dettagli sulle materie che saranno oggetto di verifica. Le scuole si preparano a organizzare le prove, mentre gli studenti si tengono pronti per affrontare questa fase importante.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che definisce l'assetto della Maturità 2026. Chi sta contando i giorni che mancano alla fine delle superiori, sa bene che questa è una notizia più che attesa, e per molteplici ragioni. Non per ultima, al di là della comunicazione burocratica in sé, si delineano finalmente i contorni di una delle tappe più importanti nella vita di un giovane studente. Dalle materie della seconda prova al colloquio orale (protagonista di una vera rivoluzione), cosa sapere per arrivare preparati (e il più possibile sereni) al traguardo. Le date della Maturità 2026, quando si comincia?.

