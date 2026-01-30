Maturità 2026 annunciate le materie di seconda prova e orali per i vari istituti | cosa cambia

Questa mattina il ministero ha pubblicato il decreto con le materie di seconda prova e orale per i diversi indirizzi. La notizia interessa circa 500mila studenti che da settimane aspettavano conferme. Ora sanno cosa aspettarsi e come prepararsi per gli esami che si avvicinano.

L'attesa è finita per circa 500mila maturandi italiani che guardavano con ansia alla pubblicazione del decreto ministeriale annunciato entro sabato 31 gennaio. Il provvedimento, firmato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiarisce finalmente quali saranno le materie della seconda prova scritta del 19 giugno e, soprattutto, definisce l'impianto del nuovo colloquio orale, destinato a segnare una svolta per l'Esame di Stato. Per gli studenti dell'ultimo anno si tratta di un passaggio decisivo, perché coincide con la prima applicazione concreta della riforma che ridisegna l'intero esame.

La scuola italiana si prepara alle prove di maturità del 2026.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

Maturità 2026, bocciati con scena muta: cosa cambierà

