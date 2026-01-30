Il ministro dell'Istruzione Valditara ha firmato il decreto che stabilisce il calendario delle prove d’esame. La prima prova scritta di italiano si terrà il 18 giugno, mentre per gli studenti del Classico ci sarà il latino, e per quelli dello Scientifico la matematica. Le date sono ufficiali e gli studenti si preparano a affrontare gli esami con le materie stabilite.

Latino al liceo Classico, matematica al liceo Scientifico, scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" e ancora discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "Turismo". Infine progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Sono queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 2912026, firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maturità 2026: latino al Classico, matematica allo Scientifico

Approfondimenti su Maturità 2026

Questa mattina, gli studenti di alcuni licei italiani hanno affrontato l’esame di maturità.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Materie Maturità 2026, allerta San marino: Latino al Classico e traccia mista allo Scientifico.

In attesa delle "materie" di Ezilda Pepe Esami di Maturità : ci siamo ripresi il nomen 1977/78 -2025/26 L'anno mio, seconda prova scritta , " uscì" greco : ci aspettavamo latino come ininterrottamente nei 10 anni precedenti. Per tutto l'anno avevamo "trascurato" l' - facebook.com facebook