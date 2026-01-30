Maturità 2026 annunciate le materie alla seconda prova e all'orale | latino al classico e matematica allo scientifico

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026. Per gli studenti del liceo classico, la prova sarà in latino, mentre per quelli dello scientifico, toccherà a matematica. La scelta delle materie è stata comunicata e molti si preparano già alle prossime settimane di esami.

Sono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Disponibile "visualizza materie" sul sito del MIM. Comunicate anche le 4 materie caratterizzanti all'orale. Tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Entro questa settimana, il Ministero dell'Istruzione potrebbe annunciare le materie della seconda prova e dell'esame orale per la Maturità 2026, in seguito alla recente riforma.

La maturità del 2026 si avvicina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Materie Maturità 2026, ci siamo: in arrivo il decreto; L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Quando escono le materie della Maturità 2026 (e dove trovarle). Guida pratica alle novità; Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare.

Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e novità sull’oraleMaturità 2026, cambia tutto: 4 materie all’orale, nuovi criteri per i bonus, e addio all’esame di Stato. Domani l’annuncio delle materie della seconda prova. trmtv.it

Materie maturità 2026, il sito è bloccato: segno che l’annuncio è imminenteIl MIM sta per svelare il decreto ministeriale con la lista completa. L’attesa è sui temi della seconda prova, le quattro materie dell’orale e quali saranno affidate ai commissari esterni ... quotidiano.net

MATURANSIA.it. Antonello Venditti · Notte prima degli esami. Il sito del MIM è in manutenzione. Tra poche ore saranno annunciate le materie della Maturità 2026. Cosa sperate esca #maturità #maturità2026 #maturansia #materie - facebook.com facebook