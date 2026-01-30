Maturità 2026 | le materie della seconda prova scritta Latino al Classico matematica allo Scientifico Ecco tutti gli indirizzi

La prova scritta della maturità 2026 ormai è quasi pronta. Per il liceo classico la seconda prova sarà sul latino, mentre per gli studenti dello scientifico ci sarà matematica. Ogni indirizzo ha le sue materie, come scienze umane o economia aziendale. Le scuole si preparano ad affrontare questa fase con le prove già definite.

Latino al Liceo classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al Liceo delle Scienze umane; economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “ Amministrazione, finanza e marketing “; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. E sono state anche definite le quattro materie del colloquio orale. Qui il motore di ricerca per tutte le scuole per capire quali materie ci sono all’esame Maturità 2026 https:visualizzamaterieesame.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina sono stati comunicati i temi delle seconde prove per gli studenti di tutta Italia.

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

