Latino al classico matematica allo Scientifico | ecco le materie dell’esame di Maturità 2026 video

Questa mattina il ministero ha annunciato le materie d’esame per la Maturità 2026. La prova di italiano si svolgerà il 18 giugno e sarà uguale per tutti gli indirizzi. Poi, per lo scritto, ci saranno il latino per gli studenti del Classico e la matematica per quelli dello Scientifico. Le date sono ormai vicine e le scuole si preparano a organizzare gli ultimi dettagli.

Si parte il 18 giugno con la prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Poi, per lo scritto, sarà la volta del latino al Classico e di matematica allo Scientifico. Con la divulgazione da parte del ministero dell'Istruzione delle materie che saranno oggetto d'esame, prende ufficialmente il via l'ultimo tratto di strada che separa gli studenti delle superiori dalla fine del percorso scolastico. E che, da quest'anno, sono nuovamente chiamati a misurarsi che un esame che non è "di Stato", ma di "Maturità", come previsto dal decreto approvato in via definitiva a ottobre. Il 2026 dice addio all'esame "di Stato".

