Maturità 2026 | il 64% degli studenti approva le scelte ministeriali ma Storia e Matematica all’orale preoccupano Scientifico e Classico

La maggior parte degli studenti si dice soddisfatta delle materie scelte dal ministero per la prossima maturità, ma ci sono ancora preoccupazioni. Un sondaggio di Skuola.net su 500 studenti mostra che il 64% approva le decisioni, anche se molti temono le prove orali di Storia e Matematica, soprattutto tra chi frequenta il Liceo Scientifico e Classico. La loro giornata si concentra sui dubbi e le incertezze, mentre si avvicina il momento di affrontare gli esami.

Un sondaggio condotto da Skuola.net su 500 studenti ha rilevato che il 64% dei maturandi si dichiara soddisfatto delle materie d'esame stabilite dal Ministero dell'Istruzione per la Maturità 2026. I dati mostrano che il 37% degli intervistati esprime piena soddisfazione, mentre un ulteriore 27% manifesta un gradimento parziale. La reazione positiva degli studenti si concentra principalmente sull'assenza della temuta doppia materia nella seconda prova scritta. Il Liceo Scientifico dovrà affrontare Matematica come unica disciplina allo scritto, mentre il Liceo Classico si confronterà con Latino. L'eliminazione della prova mista ha generato un immediato senso di sollievo tra i diplomandi, che considerano la scelta ministeriale un elemento favorevole nella preparazione dell'esame finale.

