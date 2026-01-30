Maturità 2026 ufficializzate le discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie che gli studenti dovranno affrontare nelle prove di maturità del 2026. Per la seconda prova scritta, al Liceo classico ci sarà Latino, al Liceo scientifico Matematica e al Liceo delle Scienze umane Scienze umane. Le quattro materie del colloquio sono state anch’esse confermate. Le scuole ora si preparano a organizzare le prove sulla base di queste nuove indicazioni.

Latino al Liceo classico. Matematica al Liceo scientifico. Scienze umane al Liceo delle Scienze umane. Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. L’esame di maturità prevede una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle 8,30 di giovedì 18 giugno; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

