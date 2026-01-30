Maturità 2026 cambia tutto all’orale | come sarà

La prova orale della Maturità 2026 cambierà radicalmente. Il nuovo formato si concentra su un percorso più strutturato e meno casuale. Gli studenti dovranno affrontare un colloquio più disciplinare, con un metodo più chiaro e meno soggetto a improvvisazioni. La riforma mira a rendere l'esame più equilibrato e più facile da valutare.

Dalla Maturità 2026 cambia in modo sostanziale il colloquio orale, che viene riorganizzato attorno a un impianto più disciplinare e meno aleatorio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il nuovo modello insieme alle materie della seconda prova, fissando regole valide per tutti gli indirizzi, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’esame più chiaro e valutabile. Come cambia la maturità: l’orale su quattro discipline. Un esame di maturità (Imagoeconomica). Il colloquio orale non partirà più da un documento da commentare. Al suo posto, l’esame si svolgerà su quattro discipline, individuate ogni anno dal Ministero entro gennaio, insieme alle materie della seconda prova ed eventualmente della terza prova scritta per alcuni indirizzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Per la maturità 2026, sono previste importanti novità nel percorso d'esame di stato.

L'esame di Maturità 2026 presenta alcune novità riguardanti le materie, l'esame orale e il punteggio finale.

