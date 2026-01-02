Maturità 2026 dal colloquio alle 4 materie all' orale | cosa cambia

Per la maturità 2026, sono previste importanti novità nel percorso d'esame di stato. Dal colloquio alle quattro materie, cambiano modalità e modalità di valutazione, introducendo nuove procedure e criteri. Questi aggiornamenti mirano a rendere l'esame più coerente con le esigenze del sistema scolastico attuale, offrendo agli studenti un percorso più chiaro e strutturato. Ecco cosa cambia nel dettaglio per l'esame di maturità del prossimo anno.

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Spada di Damocle degli studenti della secondaria di II grado, l'esame di Maturità per il 2026 ha subito un restyling. Dal cambio di nome all'obbligatorietà del colloquio orale, fino alle le quattro materie decise dal Mim, sono diverse le novità del nuovo esame. Non si chiamerà più 'Esame di Stato', ma 'Esame di 'Maturità', poiché ha lo scopo di condurre una valutazione complessiva sulla persona che termina un percorso scolastico: la parola maturità restituisce l'idea di crescita, di responsabilità e di sviluppo personale. Oltre al nome è stata parzialmente modificata la struttura delle prove: resta invariata la prima prova di italiano con i temi, mentre la seconda prova scritta sarà diversa per ciascun indirizzo di studi.

