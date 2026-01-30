Maturità 2026 allo scritto latino al Classico matematica allo Scientifico

La seconda prova scritta della Maturità 2026 è stata resa nota. Gli studenti del Classico affronteranno ancora latino, mentre quelli dello Scientifico dovranno prepararsi sulla matematica. Le materie sono state ufficializzate e si aspetta che i ragazzi si preparino con anticipo.

Le discipline scelte per gli indirizzi di studio. Sono state definite le materie della seconda prova scritta della Maturità 2026. Secondo quanto stabilito dal decreto n.13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, gli studenti affronteranno prove diverse in base al percorso di studi scelto. Nel dettaglio, la seconda prova scritta verterà su: Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Scienze umane al Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "Turismo" e Progettazione, costruzioni e impianti per "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

