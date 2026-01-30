Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta si rivolgono ai genitori. Dopo il ricovero della loro figlia Matilde, Giunta ha espresso sui social tutta la rabbia e la frustrazione che prova. La coppia chiede responsabilità ai genitori e invita a fare attenzione. La vicenda è finita sotto i riflettori e ha fatto discutere molto online.

Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini, ha condiviso la sua rabbia e frustrazione sui social dopo il ricovero della figlia Matilde. In un momento di esasperazione, ha scritto un duro sfogo contro i genitori che mandano i figli a scuola o all’asilo malati, attirando subito l’attenzione di media e cittadini. Dietro quelle parole, Giunta spiega, c’era la preoccupazione per la salute della figlia e la difficoltà di gestire una settimana drammatica tra ospedale e complicazioni respiratorie. La campionessa olimpica, incinta del secondo figlio, ha supportato il marito e ha pubblicato foto di Matilde, chiarendo la situazione e frenando le polemiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Matteo Giunta e Federica Pellegrini si appellano alla responsabilità dei genitori: lo sfogo sui social nell’occhio del ciclone

Approfondimenti su Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso un nuovo messaggio sui social dopo lo sfogo di lui.

Matteo Giunta si è espresso sui social riguardo alle recenti difficoltà vissute con sua figlia, ricoverata due volte in una settimana.

Ultime notizie su Federica Pellegrini

Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini, ha raccontato la sua esasperazione dopo che la figlia è stata ricoverata più volte per complicazioni respiratorie. Le sue parole hanno acceso il dibattito sui genitori che mandano i figli malati all’ - facebook.com facebook

