Mia figlia ricoverata due volte in una settimana sono stremato dal dover fare i conti con l’irresponsabilità dei genitori | Matteo Giunta chiarisce lo sfogo sui social

Da ilfattoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Giunta si è espresso sui social riguardo alle recenti difficoltà vissute con sua figlia, ricoverata due volte in una settimana. Con parole dirette e senza filtri, ha commentato la responsabilità di alcuni genitori nel portare i figli malati all’asilo, sottolineando il suo disagio e la necessità di riflettere sui comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei bambini.

“ Irresponsabili ” e “pezzi di m.a”. Matteo Giunta medaglia d’oro dello sfogo social. Cuore di babbo natante ha giudicato su Instagram che i genitori che portano all’asilo i bimbi anche se malati meritano la gogna pubblica delle star. La campionessa e moglie, nonché mamma in attesa pure del secondo figliolo, Federica Pellegrini ha sottoscritto. Eppure le reazioni dei commentatori non sono così gentili e accondiscendenti. Tanto che Giunta sul Carlino ha dovuto gettare acqua, con molto cloro, sul fuoco. “ È stato uno sfogo, nato dopo l’ennesima corsa in ospedale; a mente fredda lo avrei probabilmente espresso in modo diverso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia figlia ricoverata due volte in una settimana sono stremato dal dover fare i conti con l8217irresponsabilit224 dei genitori matteo giunta chiarisce lo sfogo sui social

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, sono stremato dal dover fare i conti con l’irresponsabilità dei genitori”: Matteo Giunta chiarisce lo sfogo sui social

Giunta spiega lo sfogo social: "Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato"Un raro sfogo sui social rivela le emozioni di una madre e di un padre alle prese con situazioni difficili.

Matteo Giunta e lo sfogo contro i genitori "irresponsabili" al nido, "mia figlia ricoverata due volte"Matteo Giunta ha condiviso nuovamente le sue preoccupazioni riguardo ai comportamenti dei genitori che portano i figli febbricitanti al nido, sottolineando le conseguenze sulla salute dei bambini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Giunta spiega lo sfogo social: Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato; Matteo Giunta e lo sfogo contro i genitori irresponsabili al nido, mia figlia ricoverata due volte; Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta si sfoga: Mia figlia ricoverata in ospedale; Ero esasperato, mia figlia due volte in ospedale: Giunta chiarisce sul suo sfogo contro i genitori che mandano i figli a scuola con la febbre.

mia figlia ricoverata dueMia figlia ricoverata due volte in una settimana, sono stremato dal dover fare i conti con l’irresponsabilità dei genitori: Matteo Giunta chiarisce lo sfogo sui socialLa figlia di Giunta ha due anni ed è stata ricoverata all’ospedale prima per convulsioni febbrili poi per complicazioni respiratorie. Per questo l’uomo si è scagliato su Instagram contro presunti ... ilfattoquotidiano.it

Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta si sfoga: Mia figlia ricoverata in ospedaleMatteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, rivela che la figlia della coppia Matilde è stata nuovamente ricoverata in ospedale. dilei.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.