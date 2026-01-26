Matteo Giunta si è espresso sui social riguardo alle recenti difficoltà vissute con sua figlia, ricoverata due volte in una settimana. Con parole dirette e senza filtri, ha commentato la responsabilità di alcuni genitori nel portare i figli malati all’asilo, sottolineando il suo disagio e la necessità di riflettere sui comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei bambini.

“ Irresponsabili ” e “pezzi di m.a”. Matteo Giunta medaglia d’oro dello sfogo social. Cuore di babbo natante ha giudicato su Instagram che i genitori che portano all’asilo i bimbi anche se malati meritano la gogna pubblica delle star. La campionessa e moglie, nonché mamma in attesa pure del secondo figliolo, Federica Pellegrini ha sottoscritto. Eppure le reazioni dei commentatori non sono così gentili e accondiscendenti. Tanto che Giunta sul Carlino ha dovuto gettare acqua, con molto cloro, sul fuoco. “ È stato uno sfogo, nato dopo l’ennesima corsa in ospedale; a mente fredda lo avrei probabilmente espresso in modo diverso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, sono stremato dal dover fare i conti con l’irresponsabilità dei genitori”: Matteo Giunta chiarisce lo sfogo sui social

