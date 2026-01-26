Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso un nuovo messaggio sui social dopo lo sfogo di lui. La campionessa di nuoto ha scritto:

"Tutto il resto è rumore di fondo" scrive Federica Pellegrini sullo scatto pubblicato della figlia Matilde al letto con la febbre. Anche il marito della campionessa, Matteo Giunta, torna a parlare sui social Solo poco tempo fa Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si era lasciato andare ad uno sfogo sui social. “Siete degli irresponsabili pezzi di me**a” aveva scritto lo sportivo in riferimento ai genitori che mandano a scuola i loro bambini con la febbre. Oggi la Pellegrini fa sapere che le condizioni della piccola Matilde, di appena due anni, sono ancora delicate e anche lo sportivo torna sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federica Pellegrini e Matteo Giunta sui social: Il nuovo messaggio dopo lo sfogo di lui

Federica Pellegrini torna a comunicare sui social, condividendo un’immagine che ha suscitato molta attenzione.

Federica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

