Federica Pellegrini e Matteo Giunta sui social | Il nuovo messaggio dopo lo sfogo di lui
Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso un nuovo messaggio sui social dopo lo sfogo di lui. La campionessa di nuoto ha scritto:
"Tutto il resto è rumore di fondo" scrive Federica Pellegrini sullo scatto pubblicato della figlia Matilde al letto con la febbre. Anche il marito della campionessa, Matteo Giunta, torna a parlare sui social Solo poco tempo fa Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si era lasciato andare ad uno sfogo sui social. "Siete degli irresponsabili pezzi di me**a" aveva scritto lo sportivo in riferimento ai genitori che mandano a scuola i loro bambini con la febbre. Oggi la Pellegrini fa sapere che le condizioni della piccola Matilde, di appena due anni, sono ancora delicate e anche lo sportivo torna sui social.
Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla figlia in ospedale, il nuovo sfogo di Matteo Giunta
Federica Pellegrini torna a comunicare sui social, condividendo un’immagine che ha suscitato molta attenzione.
Federica Pellegrini, la foto della figlia monitorata a letto e il nuovo messaggio di Matteo Giunta
Federica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede.
Federica Pellegrini condivide sui social uno scatto della figlia in ospedale: Tutto il resto è rumore di fondoIl post arriva a pochi giorni da uno sfogo social del marito di Pellegrini, Matteo Giunta, che aveva attaccato duramente alcuni genitori responsabili di mandare i figli a scuola malati, scatenando un ... dire.it
Paura per la figlia di Federica Pellegrini, è di nuovo in ospedale: Matteo Giunta esasperato, momenti di doloreAncora tanta paura per la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi mesi. donnapop.it
Federica Pellegrini ancora in ospedale per la piccola Matilde Cosa è successo, il racconto della nuotatrice - facebook.com facebook
Federica Pellegrini posta sui social una foto della figlia monitorata a letto: «Tutto il resto è rumore di fondo» x.com
