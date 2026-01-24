Il sonno svolge un ruolo cruciale nel favorire la comunicazione tra i neuroni, garantendo il corretto funzionamento del cervello. Non si tratta solo di un momento di riposo, ma di un processo fondamentale per mantenere le connessioni cellulari efficienti e sostenere le funzioni cognitive. Una buona qualità del sonno è quindi essenziale per la salute cerebrale e il benessere generale.

AGI - Il sonno non serve solo a "riposare il cervello", ma è essenziale per mantenere efficiente la comunicazione tra le cellule nervose. È quanto emerge da un importante studio condotto dal gruppo di ricerca del prof. Michele Bellesi, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e membro del Centro per le Neuroscienze dell' Università di Camerino, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricerca, realizzata in collaborazione con ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze di Alicante in Spagna, dimostra che la privazione di sonno non rende semplicemente i neuroni "stanchi", ma rallenta in modo significativo la trasmissione dei segnali elettrici nel cervello. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il sonno è fondamentale per la comunicazione tra i neuroni

Comunicazione tra docenti e alunni, la risoluzione al liceo GrassiAl liceo Grassi, la comunicazione tra docenti e alunni è al centro di un percorso volto a rafforzare le competenze comunicative degli insegnanti.

Tra reel e social la comunicazione delle Gen Z e Alpha è immediata, ma non superficiale come sembraLa comunicazione tra le generazioni più giovani si svolge spesso attraverso reel e social, strumenti veloci e diretti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Your Environment is Rewiring Your Brain Right Now

Argomenti discussi: Sonno e cancro: perché dormire conta anche nella cura; L’importanza del sonno per gli over 60: i consigli del professor Giorgio Sesti; Sonno aiuta cuore e cervello, non conta orario della sveglia: il dettaglio chiave; Dormire è fondamentale per la comunicazione tra i neuroni: lo studio di Unicam su Pnas.

Dormire è fondamentale per la comunicazione tra i neuroni: la ricerca UniCam su PnasLa mielina è fondamentale per la velocità e l'efficienza della comunicazione cerebrale Il sonno non serve solo a riposare il cervello, ma è essenziale per mantenere efficiente la comunicazione tra ... youtvrs.it

Insonnia frena i neuroni e rallenta il cervello, lo studio(Adnkronos) – Il sonno non serve solo a ‘riposare il cervello’, ma è essenziale per mantenere efficiente la comunicazione tra le cellule nervose. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal gruppo di ... ildenaro.it

Dormire bene è fondamentale per tutti noi. Il sonno è il momento in cui il nostro corpo e la nostra mente si riparano, si rigenerano e ricaricano. Insieme ad un'alimentazione equilibrata e a un regolare esercizio fisico, dormire bene è universalmente riconosciuto - facebook.com facebook