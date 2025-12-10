A Lucera c' è il ' Connessioni Fest' dedicato a giornalismo comunicazione e cultura
A Lucera sta per inaugurare il 'Connessioni Fest', un evento dedicato al giornalismo, alla comunicazione e all’innovazione culturale. Il festival offre un’opportunità di confronto e approfondimento sulle tendenze attuali nel mondo della comunicazione, coinvolgendo professionisti, appassionati e pubblico interessato a scoprire le nuove frontiere dell’informazione e della cultura.
‘Connessioni Fest’, il Festival dedicato al giornalismo, alla comunicazione e all’innovazione culturale, è pronto a partire. Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 ospiterà workshop, incontri, laboratori, momenti formativi, tavole rotonde e networking sul mondo del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Al via Connessioni Fest 2025, il Festival del Giornalismo Culturale e dell’Innovazione che si terrà a Lucera il 10 e 11 dicembre, realizzato con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lucera. Il Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il territori - facebook.com Vai su Facebook
Lucera, capitale della cultura pugliese 2025, accende una fine estate di arte, teatro e festival - Non chiamateli provinciali e soprattutto non parlategli dei francesi: che siano angioini o napoleonici cambia poco. Riporta corriere.it
