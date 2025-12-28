Milan gran vittoria col Verona per chiudere l’anno Interesse confermato per Mateta e le ultime su Maignan

Ecco le principali notizie di oggi, domenica 28 dicembre 2025, sul Milan di Massimiliano Allegri. La squadra ha concluso l’anno con una convincente vittoria contro il Verona di Zanetti. Si aggiornano le condizioni di Maignan e si fanno strada le novità su Mateta e sul difensore. Un riepilogo delle news più importanti per seguire da vicino l’andamento dei rossoneri nelle ultime settimane.

Le top news della giornata di oggi, domenica 28 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: la convincente vittoria col Verona di Zanetti, le ultime su Maignan e la novità su Mateta e il difensore.

Milan-Verona, la vittoria non basta: perché Allegri non è contento - Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l'Hellas Verona, ecco le sue dichiarazioni ... milanlive.it

Serie A, il Milan batte 3-0 il Verona e lancia un chiaro messaggio al campionato. Il resoconto del match - Rossoneri in vetta alla classifica in attesa dell’Inter Il Milan torna a sorridere in Serie A con una vittoria netta e ... lazionews24.com

