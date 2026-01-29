Mateta Juve la pista sta per sfumare definitivamente | è a un passo da questo club

La trattativa tra Mateta e la Juventus rischia di saltare definitivamente. Secondo le ultime notizie, il giocatore è ormai vicino a firmare con un altro club, e la possibilità di vedere l’attaccante in maglia bianconera si fa sempre più lontana. La società sta valutando altre opzioni, ma al momento sembra difficile riuscire a chiudere l’affare.

Il centravanti francese lascerà il Crystal Palace ma non si trasferirà a Torino. Il mercato della Juventus ha registrato un brusco cambio di rotta: Jean-Philippe Mateta, a lungo considerato l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti, non vestirà la maglia bianconera. L'attaccante francese, protagonista di un'ottima prima parte di stagione in Premier League, è ormai a un passo dal rimanere in Inghilterra, ma con una nuova divisa. Fumata bianca con il Nottingham Forest. Secondo footmercato il futuro di Mateta sarebbe ormai delineato: il centravanti è prossimo al trasferimento al Nottingham Forest.

