Milan-Mateta passi avanti nella notte | c' è l' accordo col Palace Può arrivare subito se

Durante la notte il Milan ha fatto passi avanti per portare a casa Mateta. È arrivato l’accordo con il Palace e il trasferimento potrebbe concretizzarsi subito, se le trattative si chiudono nei prossimi giorni. I rossoneri vogliono anticipare i tempi e puntano a chiudere l’affare già a gennaio, offrendo circa 30 milioni di euro. Mateta, però, preferisce i rossoneri al Nottingham Forest e questo potrebbe facilitare la trattativa.

Sì, Jean-Philippe Mateta può diventare in fretta un giocatore del Milan, a giugno o anche subito, a gennaio. Il Milan nella notte ha fatto grandi passi avanti e ha trovato l'accordo con il Crystal Palace sulla cifra del trasferimento: 30 milioni. Non solo, sta provando a chiudere per gennaio, in un colpo che cambierebbe la geografia del mercato e gli equilibri scudetto. Un Milan con un attaccante da 38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo di Premier League fa decisamente più paura all'Inter. Non per caso, anche la Juve in questo mercato ha provato a lungo a prenderlo. Il punto ora è capire se l'operazione si chiuderà e per quando.

