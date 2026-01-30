Mateta accordo nella notte tra Milan e Crystal Palace! Le cifre Arriverebbe subito da Allegri

Questa notte il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, nato nel 1997, potrebbe arrivare subito in rossonero, secondo quanto riferiscono le fonti. Ora tocca al club milanese definire i dettagli con il giocatore e chiudere la trattativa prima della fine del mercato.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, può diventare un giocatore del Milan già in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Il Milan, infatti, nella notte ha fatto grandi passi avanti con il Crystal Palace nella trattativa per il suo centravanti, trovando l'accordo sulla cifra per il trasferimento: 30 milioni di euro. Il Diavolo, che già si era inserito nelle scorse ore su Mateta, bruciando così la Juventus e le altre squadre inglesi interessate a lui (Nottingham Forest e Tottenham), considerando però l'operazione come un affare per l'estate, sta provando a chiudere tutto subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta, accordo nella notte tra Milan e Crystal Palace! Le cifre. Arriverebbe subito

Durante la notte il Milan ha fatto passi avanti per portare a casa Mateta.

Il Milan ha trovato l’accordo col Palace per Mateta.

