Materie Maturità 2026 il sito MIM ancora in manutenzione | ma alcuni indirizzi già conoscono le discipline

Da giorni il sito del Ministero dell'Istruzione è in manutenzione, lasciando gli studenti in attesa di sapere le materie d'esame. Tuttavia, sembra che oggi, venerdì 30 gennaio, possa essere il giorno giusto per la pubblicazione ufficiale delle discipline della seconda prova e delle quattro materie del colloquio orale. Gli studenti sperano in una svolta, mentre il silenzio del sito alimenta l’ansia tra chi si prepara alle prove.

Sale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026 e le quattro discipline oggetto del colloquio orale: il sito del MIM risulta in manutenzione da giorni ma oggi, venerdì 30 gennaio, potrebbe essere il momento giusto per la pubblicazione. Alcuni studenti, però, già le conoscono.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Materie Maturità2026

La pagina del MIM dedicata alle materie della Maturità 2026 è attualmente in manutenzione, rendendo difficile consultare le informazioni aggiornate.

La Maturità 2026 si avvicina con variazioni rispetto agli anni precedenti.

Ultime notizie su Materie Maturità2026

Argomenti discussi: Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare; Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero.

