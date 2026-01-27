Materie Maturità 2026 perché il sito MIM è in manutenzione e alcuni indirizzi già conoscono le discipline
La pagina del MIM dedicata alle materie della Maturità 2026 è attualmente in manutenzione, rendendo difficile consultare le informazioni aggiornate. Alcuni indirizzi sono già a conoscenza delle discipline, ma in generale si attende un aggiornamento ufficiale. Restano comunque alcune indicazioni sulle prove e sulle materie coinvolte, fondamentali per la preparazione degli studenti.
Sale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026 e le quattro discipline oggetto del colloquio orale: il sito del MIM risulta in manutenzione da questa mattina. Ma alcuni studenti già le conoscono.🔗 Leggi su Fanpage.it
