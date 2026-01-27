Materie Maturità 2026 perché il sito MIM è in manutenzione e alcuni indirizzi già conoscono le discipline

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pagina del MIM dedicata alle materie della Maturità 2026 è attualmente in manutenzione, rendendo difficile consultare le informazioni aggiornate. Alcuni indirizzi sono già a conoscenza delle discipline, ma in generale si attende un aggiornamento ufficiale. Restano comunque alcune indicazioni sulle prove e sulle materie coinvolte, fondamentali per la preparazione degli studenti.

Sale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026 e le quattro discipline oggetto del colloquio orale: il sito del MIM risulta in manutenzione da questa mattina. Ma alcuni studenti già le conoscono.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Materie Maturità

Maturità 2026: in arrivo le materie. E cambia davvero l’orale (con quattro discipline “ufficiali”)

La Maturità 2026 si avvicina con variazioni rispetto agli anni precedenti.

Materie maturità 2026, quando escono: qualcuno le sa già

Le materie della Maturità 2026 sono al centro dell’attenzione, con l’esame previsto per giugno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Materie Maturità

Argomenti discussi: Maturità 2026, in arrivo il decreto con le materie degli scritti e le quattro discipline dell'orale; Seconda prova Maturità 2026: le materie possono sorprendere. Tutte le novità; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie.

materie maturità 2026 perchéMaterie Maturità 2026, perché il sito MIM è in manutenzione e alcuni indirizzi già conoscono le disciplineSale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026 e le quattro discipline oggetto del colloquio orale: il sito ... fanpage.it

materie maturità 2026 perchéQuando escono le materie della Maturità 2026 (e dove trovarle). Guida pratica alle novitàEntro fine gennaio il Ministero comunicherà seconda prova e materie dell’orale. Date già fissate per i due scritti: 18 e 19 giugno 2026. Tra le novità anche il ritorno del nome Maturità ... quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.