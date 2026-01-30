La Juventus prepara la sfida contro il Galatasaray in Champions League. La partita di andata si giocherà in Turchia tra il 17 e il 18 febbraio, il ritorno allo Stadium di Torino tra il 24 e il 25 febbraio. È uno scontro importante per entrambe le squadre, che cercano di assicurarsi un posto nei prossimi turni.

La Juventus affronterà il Galatasaray in una doppia sfida decisiva per la propria permanenza in Champions League, con la partita di andata in programma il 17 o 18 febbraio in Turchia e il ritorno allo Stadium di Torino il 24 o 25 febbraio. L’eliminazione dalla fase a gironi, conclusa al tredicesimo posto con 13 punti, ha costretto i bianconeri a un’imprevedibile battaglia nei playoff, dove dovranno superare una squadra turca di grande qualità e storia recente. Il match non è solo una questione tecnica: per la Juve, guidata da Spalletti, si tratta di un test di resilienza e di concentrazione in un periodo estremamente intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Match di andata playoff Champions: Juventus ospita il Galatasaray in un incontro decisivo per i gironi

Approfondimenti su Juventus Galatasaray

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della Champions League 20252026.

Questa mattina a Nyon è stato fatto il sorteggio dei playoff di Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Galatasaray

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli fuori. Accoppiamenti, date e possibili ottavi; Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff; Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento.

Playoff Champions League: andata il 18 febbraio, ritorno a San Siro il 24 | OneFootballIl match di andata si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 21:00 in Norvegia, all’Aspmyra Stadion, mentre il ritorno andrà in scena a San Siro martedì 24 febbraio alle 21:00. onefootball.com

Playoff Champions League: le avversarie di Inter, Juventus e AtalantaSorteggiati i playoff: Inter col Bodo Glimt, Atalanta col Dortmund e Juventus contro il Galatasaray. Andata 17-18 febbraio, ritorno 24-25 ... calciomagazine.net

Andata in trasferta e ritorno in casa per la Dea: i match in programma il 17-18 e il 24-25 febbraio - facebook.com facebook