MasterChef Italia ribalta la Masterclass | due eliminati e ascolti record su Sky e NOW

MasterChef Italia presenta una nuova fase, con prove più impegnative e due eliminazioni, registrando ascolti record su Sky e NOW. La competizione vede protagonisti Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, che guidano i concorrenti attraverso sfide sempre più articolate. Questa evoluzione del programma evidenzia l’interesse crescente del pubblico verso il talento e la cucina di qualità, mantenendo alta l’attenzione sugli eventi di questa edizione.

MasterChef Italia su Sky e NOW cambia volto tra prove estreme, due eliminazioni e ascolti record, con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli al centro della sfida.. A MasterChef Italia dopo la serata di ieri nulla è più come prima: sfide sempre più impegnative e colpi di scena improvvisi hanno spezzato tutti gli equilibri della Masterclass. Se da un lato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno rotto il guscio (emotivo) che frenava alcuni cuochi amatoriali con la Mystery Box sulla cottura in crosta d’argilla e l’Invention Test sulla marinatura, dall’altro durante la Prova in Esterna dedicata alla salsiccia di Bra e soprattutto il Pressure Test “messicano” sui tacos, hanno assistito allo sgretolamento delle sicurezze che sembravano ormai cristallizzate, lasciando aperta una competizione ancora più serrata e avvincente. 🔗 Leggi su Digital-news.it

