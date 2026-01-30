Masso roccioso contro l’ostello sopralluogo dei tecnici | Nessuna casa a rischio

Venerdì mattina i tecnici della Protezione Civile sono arrivati a Tredozio per controllare l’area colpita dal masso roccioso che è caduto sull’ostello comunale di via Bachelet. Dopo un sopralluogo, hanno confermato che nessuna casa è a rischio e che le strutture vicine sono sicure. La zona rimane sotto controllo, ma per ora non ci sono problemi di sicurezza.

E’ stato effettuato venerdì il sopralluogo con i tecnici della Protezione Civile regionale nell'area interessata dalla caduta del masso che ha colpito l'ostello comunale di via Bachelet, a Tredozio. Nel distaccamento non sono state coinvolte e non sono a rischio strutture ricettive private, o abitazioni. “La messa in sicurezza dell'area e la riparazione dell'ostello avrà un costo di circa 100 mila euro e potrà essere realizzata entro il mese di aprile salvo imprevisti”, conclude. Un masso gigante si stacca dalla roccia e sfonda l'ostello comunale. L'ex sindaca: "Concreto il rischio di altri crolli" Un masso gigante si stacca dalla roccia e sfonda l'ostello comunale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Masso Roccioso Protezione Civile

Un incidente a Tredozio ha causato il distacco di un masso che ha danneggiato l’ostello comunale Le Voltre.

Nella mattina del 26 gennaio 2026, Tredozio è stato protagonista di un incidente: un masso di notevoli dimensioni si è staccato e ha colpito l’ostello comunale, causando danni.

Ultime notizie su Masso Roccioso Protezione Civile

