‘Marty Supreme’ | la partita da battere contro un futuro incerto

Marty Mauser, giovane di New York, sogna il titolo mondiale di tennistavolo. La sua pallina arancione a tre stelle è diventata virale sui social, ma il percorso verso il successo resta pieno di incognite. Ora, deve affrontare la partita più difficile: quella contro un futuro ancora tutto da scrivere.

La pallina arancione a tre stelle più virale del web, è il sogno dietro al quale corre Marty Mauser, un giovane ragazzo di New York con il sogno del campionato mondiale del tennistavolo. Nel film Marty Supreme, prodotto da A24, la classica pallina del ping-pong è bianca, e i giocatori, secondo il protagonista, non riescono davvero a seguirla. Questa è solo una delle tante idee creative su cui ragiona Marty. Se fosse arancione allora sì che il giocatore potrebbe tenerla d’occhio. Peccato però che la pallina resti bianca. Ecco che la pittura arancione resta una chimera del film, l’oggettificazione di tutti i sogni incompiuti e di tutte le incredibili storie che si nascondono dietro un sogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Marty Supreme

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Scopri la vera storia di Marty Reisman, il campione di ping pong noto per sfidare gli avversari con un coperchio della spazzatura.

Ultime notizie su Marty Supreme

