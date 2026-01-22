la vera storia di marty reisman il campione che sfidava gli avversari con un coperchio della spazzatura e ha ispirato marty supreme

Scopri la vera storia di Marty Reisman, il campione di ping pong noto per sfidare gli avversari con un coperchio della spazzatura. La sua vita e il suo spirito innovativo hanno ispirato il film Marty Supreme, in uscita il 22 gennaio in Italia, interpretato da Timothée Chalamet. Un racconto che unisce passione, talento e un tocco di originalità, ambientato nella vibrante New York degli anni Cinquanta.

Nel film Marty Supreme, in uscita il 22 gennaio in Italia, Timothée Chalamet interpreta Marty Mauser, un giocatore di ping pong ambizioso nella New York degli anni Cinquanta. Il personaggio è liberamente ispirato a Marty Reisman, uno dei più grandi campioni di tennis da tavolo americani e una delle figure più eccentriche nella storia dello sport. Ma chi era davvero l’uomo dietro il soprannome “The Needle”? Martin Reisman nacque nel 1930 da immigrati ebrei russi in un quartiere povero del Lower East Side di New York. A nove anni, dopo aver sofferto di un esaurimento nervoso, scoprì il tennis da tavolo in un centro ricreativo locale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

