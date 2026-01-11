Marty Supreme la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée Chalamet

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Questa storia offre uno sguardo autentico sulla carriera e le sfide di un atleta che ha lasciato un segno nel mondo del gioco. Un racconto che combina passione sportiva e narrazione cinematografica, offrendo un'interessante prospettiva sulla figura di Marty Reisman.

Il nuovo progetto diretto da Josh Safdie prende spunto dalla vita del leggendario giocatore di ping pong newyorkese. Un racconto ispirato a una figura fuori dagli schemi.

Oltre lo spin: quanto è accurato il film Marty Supreme di Timothée Chalamet?

L'attrice torna al cinema con Marty Supreme e si racconta: dalla relazione con Chalamet nel film alla reazione dei figli - facebook.com facebook

I Golden Globe saranno assegnati domenica 11 gennaio. La sfida sarà tra tra “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, e “Marty Supreme” di Josh Safdie con Timothée Chalamet x.com

