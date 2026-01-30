Marotta calma le acque sul mercato | Non siamo in emergenza Le parole

Marotta cerca di rassicurare i tifosi dell’Inter, dicendo che la situazione di mercato non è così grave come si pensa. Il dirigente ha ribadito che non c’è nessuna emergenza e che la società sta monitorando le mosse senza fretta. Intanto, i rumors continuano a girare, ma l’attenzione resta alta sulla campagna acquisti nerazzurra.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato dei nerazzurri vive ore di riflessione e strategie oculate. Dopo l'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta a Roma, il Presidente Giuseppe Marotta, dirigente di lungo corso noto per la sua diplomazia e competenza gestionale, ha rilasciato dichiarazioni importanti. Uscendo da Palazzo San Macuto, il numero uno del club ha chiarito che non esiste alcuna urgenza di intervenire sulla rosa, pur restando vigili su eventuali opportunità di mercato dell'ultimo minuto.

