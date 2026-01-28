Marotta sul mercato | Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa Diaby? Non vi nascondo quella cosa

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della partita con il Borussia Dortmund. Ha spiegato che la squadra non si trova in emergenza e che migliorare la rosa non è facile, anche se ci sono alcune situazioni da valutare, come quella di Diaby. Marotta ha preferito non sbilanciarsi troppo sul mercato, mantenendo un tono realistico e diretto.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha commentato le opportunità di mercato attuali, affermando che al momento non ci sono occasioni che possano migliorare la rosa.

L'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal in una delle sfide più attese della fase a gironi di Champions League.

