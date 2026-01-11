Inter Marotta svela | Con Conte sono schermaglie dialettiche Mercato? Abbiamo un piccolo neo Cosa c’è dietro le sue parole

Durante l'intervista prepartita tra Inter e Napoli, Giuseppe Marotta ha commentato le dinamiche interne alla squadra, evidenziando alcune schermaglie dialettiche con l'ex tecnico Conte. Ha inoltre menzionato un piccolo neo nel mercato, offrendo una panoramica sincera sulla situazione attuale dei nerazzurri. Le sue parole rivelano un’analisi lucida e senza enfasi, focalizzata sulle sfide e le prospettive della squadra in questa fase della stagione.

Nel prepartita di Inter Napoli, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra e sul confronto al vertice del campionato.

Inter, Marotta a DAZN: "Ho salutato Conte negli spogliatoi, é il minimo. Chivu? Leader" - Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, nel pre- tuttonapoli.net

L’annuncio di Marotta prima di Inter-Napoli: “Mercato? Abbiamo un neo, ecco cosa faremo” - Prima dello scontro tra inter e Napoli, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN: il suo intervento. spaziointer.it

Conte muto, Marotta che "sminuisce" e il "livello umano" di Lautaro: contro l'Inter... - facebook.com facebook

Marotta presente sugli spalti per Pro Patria-Inter U23 x.com

